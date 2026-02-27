Около 260 тонн риса из Мьянмы не пустили в Петербург из-за отсутствия документов

В Петербург не пропустили крупную партию риса, прибывшую из Мьянмы. Около 260 тонн крупы оказались без документов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Кроме этого, партия риса не прошла проверку качества.