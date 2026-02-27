Около 260 тонн риса из Мьянмы не пустили в Петербург из-за отсутствия документов

В Петербург не пропустили крупную партию риса, прибывшую из Мьянмы. Около 260 тонн крупы оказались без документов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Кроме этого, партия риса не прошла проверку качества.
— На перевозимый груз отсутствовали декларация о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, а также протоколы испытаний, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Решение приняли в целях обеспечения безопасности и качества продукции, поступающей на территорию России. Россельхознадзор осуществляет строгий контроль за ввозимыми товарами, чтобы предотвратить поступление на рынок некачественной или опасной продукции.
Напомним, ранее 41 тонну зеленого перуанского кофе не пустили в Петербург из-за холерной мушки. Зерна зеленого кофе запретили к ввозу.