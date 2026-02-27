В омской колонии-поселении зафиксировали прирост поголовья овец

В феврале 2026 года на территории колонии-поселения № 12 зафиксировали значительный прирост поголовья овец. В УФСИН России по Омской области рассказали, что полученное потомство будут использовать как для увеличения численности стада, так и для удовлетворения потребностей учреждения.
Ягнята уже переведены на общий режим содержания и находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. В ближайшие месяцы специалисты оценят их продуктивные качества для формирования племенного ядра и последующего разведения. Отметим, что развитию животноводства в последние годы в учреждении уделяют особое внимание: модернизируют инфраструктуру ферм, внедряют современные технологии кормления и ухода за животными.
Опыт этой колонии-поселения демонстрирует, что грамотное управление и инвестиции в сельскохозяйственные направления приносят ощутимые результаты. Создаются рабочие места и повышается уровень профессиональной подготовки осужденных. В перспективе — расширение поголовья позволит полностью обеспечивать учреждение мясом. Возможно, оно сможет и выйти на рынок с собственной продукцией.
