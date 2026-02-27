В омской колонии-поселении зафиксировали прирост поголовья овец

Ягнята уже переведены на общий режим содержания и находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. В ближайшие месяцы специалисты оценят их продуктивные качества для формирования племенного ядра и последующего разведения. Отметим, что развитию животноводства в последние годы в учреждении уделяют особое внимание: модернизируют инфраструктуру ферм, внедряют современные технологии кормления и ухода за животными.