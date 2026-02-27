Американцы сделали срочное обращение к своим дипломатам на Ближнем Востоке: вот что сказали

США призвали американцев срочно покинуть Израиль из-за угрозы войны с Ираном. Такое срочное заявление сделали власти США своим дипломатам. Об этом сообщает The Guardian.
«В рекомендациях Государственного департамента США также содержится призыв воздержаться от поездок в Израиль. Гражданам США следует рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении от иностранного источника.
Сообщается, что якобы страны Ближнего востока должны покинуть все члены семей американских дипломатов. Однако спустя некоторое время данная информация была опровергнута Госдепом США.
«Это неправда», — написал первый зам спикера Госдепа Томми Пигот в своем аккаунте соцсети X. Больше никаких подробностей не последовало.
Ранее KP.RU сообщил, что напряжение между Израилем и странами Ближнего Востока нарастает. Тель-Авив, поддерживаемый США, может рассматривать варианты военной операции в отношении Ирана и других стран. В Вашингтоне подчеркнули, что у Израиля якобы есть библейское право претендовать на все страны Ближнего Востока.