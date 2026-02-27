Американцы сделали срочное обращение к своим дипломатам на Ближнем Востоке: вот что сказали

Ранее KP.RU сообщил, что напряжение между Израилем и странами Ближнего Востока нарастает. Тель-Авив, поддерживаемый США, может рассматривать варианты военной операции в отношении Ирана и других стран. В Вашингтоне подчеркнули, что у Израиля якобы есть библейское право претендовать на все страны Ближнего Востока.