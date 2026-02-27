Турист попытался спасти телефон и сорвался со скалы

В Швейцарии 39-летний мужчина сорвался со скалы, когда пытался достать упавший на мосту телефон. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Мужчина вместе со спутниками 25 февраля переходил мост, протянутый через скалы Бастай. Когда путешественники поравнялись с «Башней столетия», мобильный телефон туриста марки Xiaomi Redmi стоимостью около 13,6 тысячи рублей выскользнул у него из рук и скатился вниз по склону.
Мужчина перелез через ограждение и попытался спасти упавшее устройство, но поскользнулся и рухнул на 15 метров, остановившись на уступе Мардертелле. Товарищи пострадавшего обратились в службу спасения, после чего прибывшие специалисты спустились к мужчине, который еще находился в сознании, несмотря на тяжелые травмы. Туриста госпитализировали, но позднее он скончался, передает Lenta.ru.
6 февраля СМИ сообщили, что на острове Самуи в Таиланде российский турист попытался сделать селфи на краю смотровой площадки и сорвался со скалы. Тело 35-летнего мужчины позднее нашли туристы, которые фотографировались неподалеку. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть на месте.