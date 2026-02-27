Турист попытался спасти телефон и сорвался со скалы

Мужчина перелез через ограждение и попытался спасти упавшее устройство, но поскользнулся и рухнул на 15 метров, остановившись на уступе Мардертелле. Товарищи пострадавшего обратились в службу спасения, после чего прибывшие специалисты спустились к мужчине, который еще находился в сознании, несмотря на тяжелые травмы. Туриста госпитализировали, но позднее он скончался, передает Lenta.ru.