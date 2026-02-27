Возбуждено уголовное дело: Что известно об отравлении посетителей на фуд-корте ТРЦ в Ростовской области

В Волгодонске выясняют обстоятельства отравления посетителей фуд-корта в местом ТРЦ. Пострадали, в том числе, дети и подростки, у них выявили острую кишечную инфекцию, вызванную норовирусом. Сейчас ситуацию выясняют следователи, представители прокуратуры и Роспотребнадзора.
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Случившимся уже заинтересовались в СУ СК России по Ростовской области. 27 февраля в пресс-службе ведомства сообщили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Как пояснили в СК, поводом для разбирательства стала информация в СМИ о том, что после посещения одной из точек общепита в ТРЦ Волгодонска госпитализировали около 20 человек.
— Возбуждено уголовное дело по факту отравления посетителей торговых точек общественного питания. Поводом послужила информация, размещенная в СМИ о том, что порядка 20 человек были госпитализированы после посещения одной из точек общепита в ТРЦ Волгодонска, — прокомментировали в Следкоме.
Сейчас следователи уточняют информацию. К разбирательству также подключилась прокуратура.
РОСПОТРЕБНАДЗОР ВЫЯСНЯЕТ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ НА ФУД-КОРТЕ.
Параллельно специалисты Роспотребнадзора проводят собственное эпидемиологическое расследование. Они уже взяли пробы еды, воды и смывы с поверхностей. Также проверили дезинфицирующие растворы, которыми пользуются работники.
— Персонал общественного питания, а также обслуживающий персонал фуд-корта обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия прямо сейчас продолжаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.