Столичные старшеклассники победили на престижном международном турнире по математике

— Первые олимпиадные задачи я попробовал решать еще в детстве — по совету родителей. А с шестого класса начал ездить на математические турниры и заниматься в лагерях. Готовиться к олимпиадам непросто, но очень многое мне дали занятия в сборной Москвы. Здесь главное — постоянная практика. Чем выше уровень, тем меньше нужно новой теории, а вот навык решения задач надо тренировать всегда. Хорошо собраться и войти в форму помогают выездные интенсивы. Тем, кто только начинает свой путь, желаю верить в себя, учить теорию и как можно больше практиковаться. На сборах Всероссийской олимпиады вы встретите множество единомышленников — это всегда дает дополнительную поддержку, — поделился золотой медалист соревнования Дмитрий Гришко.