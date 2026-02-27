Столичные старшеклассники победили на престижном международном турнире по математике

Двое столичных одиннадцатиклассников завоевали медали на престижном международном турнире по математике в Румынии (Romanian Master of Mathematics). Соревнования прошли в Бухаресте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
Золотую награду получил Дмитрий Гришко из школы № 57, а Андрей Шишко из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова завоевал серебро. Сборная России участвовала дистанционно. Команда выполняла задания в президентском лицее «Сириус».
— Первые олимпиадные задачи я попробовал решать еще в детстве — по совету родителей. А с шестого класса начал ездить на математические турниры и заниматься в лагерях. Готовиться к олимпиадам непросто, но очень многое мне дали занятия в сборной Москвы. Здесь главное — постоянная практика. Чем выше уровень, тем меньше нужно новой теории, а вот навык решения задач надо тренировать всегда. Хорошо собраться и войти в форму помогают выездные интенсивы. Тем, кто только начинает свой путь, желаю верить в себя, учить теорию и как можно больше практиковаться. На сборах Всероссийской олимпиады вы встретите множество единомышленников — это всегда дает дополнительную поддержку, — поделился золотой медалист соревнования Дмитрий Гришко.
Турнир Romanian Master of Mathematics проводится с 2008 года и собирает сильнейших юных математиков со всего мира. Его задания сопоставимы с Международной математической олимпиадой — одного из главных мировых состязаний для юных математиков. В течение двух дней участники решали нестандартные задачи, на каждый тур отводилось по 4,5 часа. От школьников требовались не только глубокие знания, но и творческий подход. Задания олимпиады охватывали такие направления математики, как алгебра, геометрия, комбинаторика, теория чисел.
Ранее школьники уже становились победителями международных математических турниров. В 2025 году Дмитрий Гришко взял золото на Международной математической олимпиаде в Австралии, а Андрей Шишко — на Китайской математической олимпиаде. Оба ученика также побеждали на Всероссийской олимпиаде по математике.
Высокие достижения московских школьников на международных соревнованиях — результат системного развития математического образования в столице. В ее основе — городские проекты «Математическая вертикаль» и «Математические классы», сеть кружков, современные цифровые сервисы, а также дополнительные занятия, которые помогают готовиться к экзаменам и интеллектуальным состязаниям. Кроме того, в столичных школах математику углубленно изучают в предпрофессиональных классах — инженерных, ИТ и предпринимательских.
