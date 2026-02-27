Звезда «Друзей» прикована к постели из-за тяжелой болезни: вот что актриса говорит о своем недуге

54-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, известная ролями в сериалах «Друзья» и «Мертв для меня», в интервью журналу People рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием — рассеянным склерозом.
Она подчеркнула, что в настоящее время из-за недуга она прикована к постели, потому что ей слишком больно двигаться. Однако старается находить в себе силы, чтобы помогать 15-летней дочери Сэди, которая учится в школе.
«Я хочу это делать. Это мое любимое занятие. Это единственное время, когда мы наедине. Говорю себе: “Просто доставь ее туда в целости и вернись домой, чтобы снова лечь в постель”», — рассказала звезда сериала «Друзья».
Как писал сайт KP.RU, 17 февраля умерла Лесли Чарльсон, актриса из сериала «Друзья». Ей было 79 лет. Издание People уточнило, что причиной смерти артистки стали последствия травмы головы. Помимо того, у нее были астма, артрит, мерцательная аритмия и заболевание головного мозга.