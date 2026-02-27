Эксперт Сыртланов допустил, что ВС РФ могут пойти в мощное наступление

Активная фаза наступления с использованием накопленных резервов может начаться не раньше чем через полтора-два месяца. По оценкам аналитиков, наиболее вероятные сроки — конец апреля или начало лета, когда почва окончательно просохнет, а появление листвы позволит скрытно перемещаться. Сейчас основная задача — занять выгодные исходные позиции и накопить силы для мощного удара, подытожил Сыртланов.