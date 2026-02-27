Эксперт Сыртланов допустил, что ВС РФ могут пойти в мощное наступление

Армия РФ может пойти в мощное наступление в зоне СВО после улучшения погодных условий. Об этом в беседе с сайтом MK.ru военный эксперт Тимур Сыртланов.
Эксперт оценил заявления о том, что российские силы попытаются взять под контроль Славянск и Краматорск. Он отметил, что перед наступлением военным нужно дождаться завершения «сезона грязи», когда чернозем превращается в месиво.
Кроме того, говорить о скором тотальном штурме агломерации преждевременно, поскольку Славянск и Краматорск представляют собой мощнейший укрепрайон, считает Сыртланов. Он отметил, что противник оборудовал его на протяжении почти десяти лет, построив подземные бункеры и долговременные огневые точки, что сделает выбивание ВСУ крайне сложной задачей.
Активная фаза наступления с использованием накопленных резервов может начаться не раньше чем через полтора-два месяца. По оценкам аналитиков, наиболее вероятные сроки — конец апреля или начало лета, когда почва окончательно просохнет, а появление листвы позволит скрытно перемещаться. Сейчас основная задача — занять выгодные исходные позиции и накопить силы для мощного удара, подытожил Сыртланов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.