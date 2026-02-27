В Екатеринбурге трудоустроят около шести тысяч подростков на летних каникулах

В летние каникулы в Екатеринбурге будет трудоустроено не менее шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующие планы были озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
Основная часть рабочих мест будет создана в трудовых отрядах, где подростки смогут заниматься благоустройством города, работать помощниками вожатых, а также попробовать себя в роли краеведов и участников медиаотрядов.
Также подростки смогут трудоустроиться через Центр поддержки и развития молодежи «Город молодежи», где представлены вакансии от крупных промышленных предприятий и бюджетных учреждений.
Кроме того, планируется расширить направления деятельности трудовых отрядов главы Екатеринбурга «Орлята». В частности, речь идет о культурно-массовом отряде, где подростки смогут проявить себя в роли организаторов мероприятий, приуроченных к Международному фестивалю молодежи.
— Еще одно новое направление работы трудовых отрядов — сфера цифровых технологий. Ребята получат возможность разрабатывать веб сайты, создавать анимационный контент с применением технологий искусственного интеллекта, проектировать и внедрять чат боты, а также оказывать консультационную помощь представителям старшего поколения в освоении мобильных устройств и цифровых сервисов, — уточнил директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации города Артем Николаев.
Стоит отметить, что найти подходящую работу ребята смогут на ярмарках вакансий. Первая из них пройдет 11 марта.