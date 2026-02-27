В Екатеринбурге трудоустроят около шести тысяч подростков на летних каникулах

В летние каникулы в Екатеринбурге будет трудоустроено не менее шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующие планы были озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.