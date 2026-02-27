Ричмонд
Астронавт Финк признал, что из-за него впервые эвакуировали экипаж с МКС

Астронавт NASA Майк Финке сообщил, что именно он перенес неотложный медицинский инцидент на борту Международной космической станции, из-за которого в январе была проведена первая в истории станции медицинская эвакуация.

Источник: Аргументы и факты

Ранее NASA объявило о переносе выхода в открытый космос в связи с медицинской ситуацией у одного из членов экипажа, а затем сообщило о досрочном завершении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в больницу Scripps Memorial Hospital La Jolla.

В заявлении, опубликованном на сайте NASA, Финке отметил, что 7 января на борту МКС с ним произошел медицинский инцидент, потребовавший немедленного вмешательства со стороны экипажа. По его словам, благодаря быстрой реакции коллег и рекомендациям летных хирургов NASA его состояние было оперативно стабилизировано.

Астронавт уточнил, что после дополнительной оценки было принято решение о досрочном возвращении на Землю. Он подчеркнул, что ситуация не носила чрезвычайного характера и представляла собой тщательно скоординированный план, позволивший воспользоваться возможностями расширенной медицинской визуализации, недоступной на станции.

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в комментарии изданию Futurism пояснила, что решение раскрыть имя принял сам астронавт. По ее словам, с учетом медицинской тайны агентство не могло обнародовать подобные сведения без его согласия.

Стивенс также предположила, что Финке мог сделать это, чтобы предотвратить спекуляции и распространение конспирологических версий в отношении других членов экипажа. Характер медицинского инцидента по-прежнему не раскрывается.

Ранее стало известно, что высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году.