Астронавт Финк признал, что из-за него впервые эвакуировали экипаж с МКС

Ранее NASA объявило о переносе выхода в открытый космос в связи с медицинской ситуацией у одного из членов экипажа, а затем сообщило о досрочном завершении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в больницу Scripps Memorial Hospital La Jolla.