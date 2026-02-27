Эксперты назвали самые бесполезные услуги автосервиса

Отмечается, что полировка лобового стекла, которую мастерские предлагают за 5 тысяч рублей как дешевую альтернативу замене, дает лишь краткосрочный эффект. После шлифовки стекло становится более прозрачным, но уже через несколько месяцев, особенно после первой зимы, дворники затирают его сильнее, и оно мутнеет больше, чем до процедуры.