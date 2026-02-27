Ричмонд
Эксперты назвали самые бесполезные услуги автосервиса

Автоэксперты назвали полировку лобового стекла автомобиля сомнительной услугой.

Источник: Аргументы и факты

Полировка лобового стекла является сомнительной услугой для автомобиля. Об этом рассказали автоэксперты в беседе с «Лентой.ру».

Отмечается, что полировка лобового стекла, которую мастерские предлагают за 5 тысяч рублей как дешевую альтернативу замене, дает лишь краткосрочный эффект. После шлифовки стекло становится более прозрачным, но уже через несколько месяцев, особенно после первой зимы, дворники затирают его сильнее, и оно мутнеет больше, чем до процедуры.

Правка литых дисков также часто не оправдывает себя. В отличие от стальных штампованных колес, литые требуют сложной технологии с разогревом в муфельной печи для отпуска металла. Без этого диск после наезда на яму погнется снова. Поскольку полноценный нагрев есть не в каждом сервисе, при сильном повреждении проще купить новое колесо.

Перепрессовка сайлент-блоков актуальна только для стальных рычагов, тогда как в современных иномарках широко используется алюминий. Запрессовать новую резинку в алюминиевый рычаг невозможно — она не держится в посадочном месте и вылетает уже после 15−20 километров пробега, что приводит к неизбежной замене узла в сборе.

Проточка тормозных дисков для устранения «волны» или борозд делает металл слишком тонким. Перегреваясь, такой диск не справляется с отводом тепла, увеличивается тормозной путь, и суппорт начинает стучать, что угрожает безопасности. Восстановление имеет смысл лишь в исключительных случаях.

По словам специалистов, попытки отремонтировать детали, подверженные естественному износу, не позволяют сэкономить. Такие расходники требуют только замены на оригинальные изделия.

Ранее эксперт Артем Чальцев объяснил, в каких случаях можно смешивать моторные масла.