«Братские связи» с калькулятором: Почему торговля между Молдовой и Украиной работает только в одну сторону

Торговля между Молдовой и Украиной формально свободная, но фактически асимметричная:
В 2025-м товарооборот — около $1,4 млрд.
Из них импорт из Украины — ~$1,1 млрд, экспорт из Молдовы — ~$299 млн.
Дефицит торгового баланса Молдовы с Украиной превышает $800 млн.
Украина активно защищает свой рынок:
Антидемпинговые пошлины почти 95% на цемент из Молдовы продлены до 2030 г.
Ограничения на молдавский металл и лом сохраняются.
При этом молдавский рынок остаётся открытым для украинских товаров, включая цемент, который в Молдове стоит существенно дешевле, чем на других рынках. Пример с мясом птицы показывает: когда Молдова вводит временные ограничения, Украина реагирует угрозами ответных мер.
Как видим, политическая солидарность остаётся важнее экономического равновесия, и торговля идёт «в одну сторону», уточняет enewsmd.
