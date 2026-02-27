Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Братские связи» с калькулятором: Почему торговля между Молдовой и Украиной работает только в одну сторону

Когда Молдова вводит временные ограничения, Украина реагирует угрозами ответных мер.

Источник: Комсомольская правда

Торговля между Молдовой и Украиной формально свободная, но фактически асимметричная:

В 2025-м товарооборот — около $1,4 млрд.

Из них импорт из Украины — ~$1,1 млрд, экспорт из Молдовы — ~$299 млн.

Дефицит торгового баланса Молдовы с Украиной превышает $800 млн.

Украина активно защищает свой рынок:

Антидемпинговые пошлины почти 95% на цемент из Молдовы продлены до 2030 г.

Ограничения на молдавский металл и лом сохраняются.

При этом молдавский рынок остаётся открытым для украинских товаров, включая цемент, который в Молдове стоит существенно дешевле, чем на других рынках. Пример с мясом птицы показывает: когда Молдова вводит временные ограничения, Украина реагирует угрозами ответных мер.

Как видим, политическая солидарность остаётся важнее экономического равновесия, и торговля идёт «в одну сторону», уточняет enewsmd.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.

Президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства Молдовы девяти человек, живущих на левом берегу Днестра (далее…).

В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.

Власти Молдовы покусились на самое святое, что есть у народа — его религию (далее…).

В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.

Впервые с 2002 года дизайн европейской валюты планируют в корне изменить (далее…).