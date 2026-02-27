Bloomberg: в Польше могут запретить детям пользоваться социальными сетями

Польша рассматривает запрет на использование социальных сетей детьми. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Польша разрабатывает закон, запрещающий детям до 15 лет использовать социальные сети. Закон предусматривает штрафы для платформ за нарушение и обязанность проверять возраст пользователей. Нормативно-правовой акт, если будет принят, может вступить в силу к началу 2027 года.
Напомним, Польша — это не единственная страна Европы, которая задумается над тем, чтобы запретить социальные сети для детей. До этого споры на эту тему возникали во Франции. Президент Эммануэль Макрон предложил парламенту запретить социальные сети для детей младше 15−16 лет. Пока эта инициатива рассматривается.
Что касается России, то депутаты ГД также обсуждают данный вопрос, но пока законопроект не выдвинут на обсуждение. Издание «Комсомольская правда» провело опрос, который показал, что 88% россиян выступают за то, чтобы запретить детям пользоваться социальными сетями.