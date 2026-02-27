Bloomberg: в Польше могут запретить детям пользоваться социальными сетями

Напомним, Польша — это не единственная страна Европы, которая задумается над тем, чтобы запретить социальные сети для детей. До этого споры на эту тему возникали во Франции. Президент Эммануэль Макрон предложил парламенту запретить социальные сети для детей младше 15−16 лет. Пока эта инициатива рассматривается.