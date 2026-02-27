Ричмонд
Женщина родила младенца-богатыря весом почти шесть кг

В январе в семье Террики и Шона из северной части Нью-Йорка случилось прибавление, которое застало родителей врасплох: их сын Шон-младший появился на свет с богатырским весом 13 фунтов (5,9 кг). Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Источник: Life.ru

«Мы знали, что он вырастет крупнее, но не ожидали такого. Он уже носит подгузники и одежду на 3−6 месяцев. Такое ощущение, что я сразу перешла к тому, чтобы у меня был трёхмесячный ребёнок», — рассказала роженица.

Богатырь появился на свет 31 января. Медики учреждения подтвердили, что столь крупный новорождённый появился в их стенах впервые за всю историю.

Ранее сообщалось, что в Китае туристка по имени Донг не подозревала о беременности и узнала о родах только после длительного пешего похода. Женщина шла четыре с половиной месяца из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до Лояна в провинции Хэнань, преодолевая горы, пустыни и сильные ливни, всего около 2400 километров.

