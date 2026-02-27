Женщина родила младенца-богатыря весом почти шесть кг

«Мы знали, что он вырастет крупнее, но не ожидали такого. Он уже носит подгузники и одежду на 3−6 месяцев. Такое ощущение, что я сразу перешла к тому, чтобы у меня был трёхмесячный ребёнок», — рассказала роженица.
Богатырь появился на свет 31 января. Медики учреждения подтвердили, что столь крупный новорождённый появился в их стенах впервые за всю историю.
Ранее сообщалось, что в Китае туристка по имени Донг не подозревала о беременности и узнала о родах только после длительного пешего похода. Женщина шла четыре с половиной месяца из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до Лояна в провинции Хэнань, преодолевая горы, пустыни и сильные ливни, всего около 2400 километров.
