Женщина родила младенца-богатыря весом почти шесть кг

Ранее сообщалось, что в Китае туристка по имени Донг не подозревала о беременности и узнала о родах только после длительного пешего похода. Женщина шла четыре с половиной месяца из города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до Лояна в провинции Хэнань, преодолевая горы, пустыни и сильные ливни, всего около 2400 километров.