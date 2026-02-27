«Типичный стиль Запада»: Посол РФ в Стокгольме прокомментировал инцидент с якобы российским БПЛА в шведском порту

Шведские власти не привели каких-либо доказательств, что беспилотник, найденный у французского авианосца «Шарль де Голль» в порту Швеции, якобы принадлежал России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
«Утверждения шведских представителей о том, что дрон, обнаруженный около французского авианосца в порту города Мальме якобы связан с Россией, выдержаны в типичном для западных политиков стиле “хайли лайкли”», — отметил дипломат.
Он пояснил, что по этой логике «виноваты, вероятно, русские, а кто же еще». Никаких доказательств при этом не приведено, подчеркнул посол.
Беляев добавил, что власти Швеции не обращались по этому поводу в посольство РФ. По его словам, по этому сюжету обращений пока не было.
Как писал сайт KP.RU, схожая ситуация произошла и в сентябре прошлого года, когда Варшава оголтело обвиняла Москву в принадлежности РФ залетевших на территорию Польши беспилотниках. При этом поляки в конечном счете доказательств своим словам так и не привели.