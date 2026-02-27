Звёздного кондитера Агзамова уличили в связи с его заместителем после развода

Кондитер Ренат Агзамов танцует с Яной Сойко, которая является заместителем принадлежащей ему компании ООО «Миллениум». Видео © Telegram / Super.ru.
Пара, по информации инсайдера, вместе уже около года. Косвенным подтверждением романа стали архивные кадры из блога Сойко. Ещё в сентябре прошлого года девушка опубликовала фото с загадочным мужчиной, а позже в распоряжении редакции оказалось видео, снятое, предположительно, в тот же вечер. На записи отчётливо видно, что партнёром Яны по танцу является сам Ренат Агзамов.
Новой избраннице кондитера 34 года, её малая родина — подмосковное Одинцово. Судьба свела двух людей с похожими жизненными историями: Яна, как и Ренат, уже пережила развод и в одиночку поднимает двоих дочерей — Еву и Валерию. За плечами у девушки престижный МГИМО, а свободное время она предпочитает проводить активно: увлекается бегом и регулярно участвует в марафонских забегах.
Ни Ренат, ни Яна пока никак не комментировали информацию о романе. Похоже, пережив болезненный развод, кондитер не хочет выставлять напоказ новые отношения и предпочитает держать личное в секрете.
Напомним, 31 января стало известно, что кондитер Ренат Агзамов завершил бракоразводный процесс с супругой Валерией. Решение суда было вынесено в начале 2026 года, хотя соответствующее заявление супруги подали ещё в 2024-м. Пара, которая всегда предпочитала не афишировать личную жизнь, познакомилась на профессиональной почве: на момент знакомства Валерия работала менеджером в компании, где Агзамов арендовал оборудование. В браке у них родился сын Тимур, которого кондитер назвал в честь своего брата.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.