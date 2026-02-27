Звёздного кондитера Агзамова уличили в связи с его заместителем после развода

Напомним, 31 января стало известно, что кондитер Ренат Агзамов завершил бракоразводный процесс с супругой Валерией. Решение суда было вынесено в начале 2026 года, хотя соответствующее заявление супруги подали ещё в 2024-м. Пара, которая всегда предпочитала не афишировать личную жизнь, познакомилась на профессиональной почве: на момент знакомства Валерия работала менеджером в компании, где Агзамов арендовал оборудование. В браке у них родился сын Тимур, которого кондитер назвал в честь своего брата.