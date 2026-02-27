«Удерживал несколько дней в опорном пункте»: полицейский заставил бойца СВО жениться на своей маме

В марте прошлого года полицейский незаконно удерживал мужчину несколько дней в опорном пункте, чтобы тот заключил брак с его матерью. После регистрации боец сразу убыл в зону СВО. Вернувшись, супруги совместно не проживали и совместных планов не строили.