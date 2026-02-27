Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Удерживал несколько дней в опорном пункте»: полицейский заставил бойца СВО жениться на своей маме

В Башкирии полицейский заставил бойца СВО жениться на своей матери.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции, который сообщил о нарушении своих прав. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В марте прошлого года полицейский незаконно удерживал мужчину несколько дней в опорном пункте, чтобы тот заключил брак с его матерью. После регистрации боец сразу убыл в зону СВО. Вернувшись, супруги совместно не проживали и совместных планов не строили.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Инстанция требования удовлетворила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейский по требованию прокуратуры был уволен в связи с утратой доверия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.