Найденную в Смоленске девочку передали матери

Следователи предъявили обвинение 43-летнему Сергею Г. и его сожительнице, задержанным в Смоленске по делу о похищении девятилетней девочки. О похитителе известно, что он ездил в горячие точки, позже был осужден за хранение психотропного вещества, а на своих страницах в соцсетях публиковал инструкции по плетению косичек. Несколько месяцев назад мужчина перестал пользоваться смартфоном и общался с сожительницей с помощью записок.