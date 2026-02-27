Главы муниципалитетов обсудили с Файзуллиным развитие ЖКХ

Основные темы касались управления многоквартирными домами, модернизации коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта и расселения аварийного фонда. Отдельно участники затронули комплексное развитие территорий и эксплуатацию сетей в отопительный период.
Файзуллин отметил, что именно местная власть первой сталкивается с запросами жителей — от состояния жилья до качества услуг. По его словам, взаимодействие с муниципалитетами позволило добиться результатов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и выполнить показатели нового проекта «Инфраструктура для жизни».
«Новый нацпроект включает 12 федеральных проектов, пять из которых курирует Минстрой России. Реализация каждого направления рассматривается на еженедельных совещаниях Минстроя России с регионами, главными распорядителями бюджетных средств, а также в рамках заседаний Правительственной комиссии по региональному развитию», — заявил Файзуллин.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что формат прямого диалога с федеральным ведомством помогает оперативно решать вопросы, которые сложно урегулировать на местах. По итогам двухдневной работы планируется подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы.
В рамках сессии прошли круглые столы и выездные практики. Участники посетили объекты городского хозяйства Москвы и обсудили успешные кейсы в сфере благоустройства, теплоснабжения и развития территорий.
Проект «Муниципальный диалог» реализуется ВАРМСУ совместно с Администрацией Президента РФ и направлен на выработку решений по проблемам, обозначенным муниципальным сообществом.
Ранее Life.ru сообщал, что в этом году в России по нацпроекту приведут в порядок более 19 тыс. км дорог. Работы затронут трассы, ведущие к школам, поликлиникам, спортивным и другим социальным объектам.
