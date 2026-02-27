Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы муниципалитетов обсудили с Файзуллиным развитие ЖКХ

Главы муниципалитетов приняли участие в стратегической сессии проекта «Муниципальный диалог», где обсудили с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным вопросы развития комфортной среды. Встреча прошла при поддержке партии «Единая Россия».

Основные темы касались управления многоквартирными домами, модернизации коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта и расселения аварийного фонда. Отдельно участники затронули комплексное развитие территорий и эксплуатацию сетей в отопительный период.

Файзуллин отметил, что именно местная власть первой сталкивается с запросами жителей — от состояния жилья до качества услуг. По его словам, взаимодействие с муниципалитетами позволило добиться результатов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и выполнить показатели нового проекта «Инфраструктура для жизни».

«Новый нацпроект включает 12 федеральных проектов, пять из которых курирует Минстрой России. Реализация каждого направления рассматривается на еженедельных совещаниях Минстроя России с регионами, главными распорядителями бюджетных средств, а также в рамках заседаний Правительственной комиссии по региональному развитию», — заявил Файзуллин.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что формат прямого диалога с федеральным ведомством помогает оперативно решать вопросы, которые сложно урегулировать на местах. По итогам двухдневной работы планируется подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы.

В рамках сессии прошли круглые столы и выездные практики. Участники посетили объекты городского хозяйства Москвы и обсудили успешные кейсы в сфере благоустройства, теплоснабжения и развития территорий.

Проект «Муниципальный диалог» реализуется ВАРМСУ совместно с Администрацией Президента РФ и направлен на выработку решений по проблемам, обозначенным муниципальным сообществом.

Ранее Life.ru сообщал, что в этом году в России по нацпроекту приведут в порядок более 19 тыс. км дорог. Работы затронут трассы, ведущие к школам, поликлиникам, спортивным и другим социальным объектам.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше