Кардиолог Соловьева назвала четыре категории продуктов для здоровья сердца

В рацион рекомендуется включить овощи и зелень для поддержания сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила кардиолог Наталья Соловьева в беседе с «Лентой.ру».
Она отметила, что регулярное употребление салата, петрушки, укропа, шпината, щавеля, брокколи, цветной капусты, кабачков и тыквы способствует нормализации давления и помогает бороться с воспалительными процессами.
Второй важной группой продуктов Соловьева назвала рыбу холодных морей, богатую омега-3 жирными кислотами. В рацион рекомендуется включать скумбрию, лосось, сардины и сельдь. Среди растительных источников омега-3 врач выделила авокадо и оливковое масло.
Кардиолог также обратила внимание на пользу цельнозерновых круп и бобовых, содержащих клетчатку. Растворимые пищевые волокна, по ее словам, помогают связывать и выводить из организма холестерин.
Не менее важно регулярно есть ягоды и фрукты. Содержащиеся в них антиоксиданты поддерживают нормальное артериальное давление, сохраняют эластичность сосудов и защищают от прогрессирования атеросклероза.
Ранее кардиолог Мария Чайковская назвала скрытые симптомы инфаркта.