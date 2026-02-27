Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушедший на СВО за сыном боец «Ахмата» намерен вернуться на фронт после плена и потери глаза

Следуя зову сердца и примеру собственного сына, отец бойца спецназа «Ахмат» принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Эту трогательную историю семейного героизма в интервью RT поведал его сын — корректировщик с позывным Фил, который прямо сейчас, на передовой, приближает Победу.

Источник: Life.ru

По словам военного, отец пошёл за ним, решив встать на защиту страны. Во время выполнения боевых задач он попал под сильный миномётный обстрел, получил тяжёлое ранение и потерял глаз. Вскоре после этого мужчина оказался в плену.

Позднее его освободили в рамках обмена, и он вернулся домой. Однако, несмотря на пережитое, тяжёлую травму и плен, отец Фила намерен снова вернуться на фронт, чтобы продолжить службу. Сам корректировщик продолжает выполнять задачи в зоне СВО. В его обязанности входит, в том числе, выявление точек запуска дронов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии Александр Фёдоров ампутировал себе ногу выстрелами из автомата после тяжёлого ранения в боях за село Нью-Йорк в ДНР. По словам военнослужащего, он произвёл 20 выстрелов, поскольку не мог с первого раза попасть в кость.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.