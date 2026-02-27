Ушедший на СВО за сыном боец «Ахмата» намерен вернуться на фронт после плена и потери глаза

Позднее его освободили в рамках обмена, и он вернулся домой. Однако, несмотря на пережитое, тяжёлую травму и плен, отец Фила намерен снова вернуться на фронт, чтобы продолжить службу. Сам корректировщик продолжает выполнять задачи в зоне СВО. В его обязанности входит, в том числе, выявление точек запуска дронов Вооружённых сил Украины.