Ушедший на СВО за сыном боец «Ахмата» намерен вернуться на фронт после плена и потери глаза

По словам военного, отец пошёл за ним, решив встать на защиту страны. Во время выполнения боевых задач он попал под сильный миномётный обстрел, получил тяжёлое ранение и потерял глаз. Вскоре после этого мужчина оказался в плену.
Позднее его освободили в рамках обмена, и он вернулся домой. Однако, несмотря на пережитое, тяжёлую травму и плен, отец Фила намерен снова вернуться на фронт, чтобы продолжить службу. Сам корректировщик продолжает выполнять задачи в зоне СВО. В его обязанности входит, в том числе, выявление точек запуска дронов Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии Александр Фёдоров ампутировал себе ногу выстрелами из автомата после тяжёлого ранения в боях за село Нью-Йорк в ДНР. По словам военнослужащего, он произвёл 20 выстрелов, поскольку не мог с первого раза попасть в кость.
