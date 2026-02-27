Трамп выступил с заявлением по Ирану: что президент США сказал о ядерном оружии у Тегерана

Как писал сайт KP.RU, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США стоит серьезно и без чрезмерных требований подойти к переговорам с Тегераном по ядерному досье. Глава ведомства подчеркнул приверженность Ирана дипломатии в решении спорных вопросов. При этом он отметил, что успех возможен только в случае серьезного и реалистичного подхода со стороны Вашингтона.