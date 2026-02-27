Ричмонд
Трамп выступил с заявлением по Ирану: что президент США сказал о ядерном оружии у Тегерана

Трамп: Решение по Ирану не принято, у Тегерана не может быть ядерного оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ядерную программу Ирана и проходившие накануне переговоры по ядерной сделке с Тегераном.

«Я еще не принял решение по поводу Ирана», — сказала глава Белого дома журналистам. Хозяин Овального кабинета также подчеркнул, что Иран не может обладать собственным ядерным оружием.

Американский президент также добавил, что переговоры США и иранской делегацией возобновятся в пятницу.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США стоит серьезно и без чрезмерных требований подойти к переговорам с Тегераном по ядерному досье. Глава ведомства подчеркнул приверженность Ирана дипломатии в решении спорных вопросов. При этом он отметил, что успех возможен только в случае серьезного и реалистичного подхода со стороны Вашингтона.

Ранее республиканец пожаловался, что Тегеран не дает Вашингтону обещания не создавать ядерное оружие. Однако он предупредил, что не даст Ирану получить его.

