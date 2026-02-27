Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай сошел с рельсов в Милане, есть погибший: подробности

La Repubblica: в Италии из-за схода с рельсов трамвая погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Милане трамвай сошел с рельсов, погиб один человек, пострадали не менее 20, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Об инциденте сообщает газета La Repubblica.

При повороте дороги трамвай на огромной скорости сошел с рельсов и протаранил стену дома, попутно подмяв под себя несколько автомобилей на проезжей части. В результате погиб один человек, не менее 20 пострадали. На месте аварии работают спасатели и машины скорой помощи.

Оперативные службы приехали на место происшествия. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Следователи выяснят причины случившегося.

Ранее KP.RU сообщил, что подросток без прав врезался в машину с женщиной и ее тремя внуками в США. Инцидент произошел еще в 2023 году, но только спустя два года виновник трагедии смог получить справедливое наказание. Отмечается, что 15-летний подросток, сев за руль машины отца, проехал на красный свет со скоростью 125 км/ч и попал в аварию со смертельным исходом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше