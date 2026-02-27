Трамвай сошел с рельсов в Милане, есть погибший: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что подросток без прав врезался в машину с женщиной и ее тремя внуками в США. Инцидент произошел еще в 2023 году, но только спустя два года виновник трагедии смог получить справедливое наказание. Отмечается, что 15-летний подросток, сев за руль машины отца, проехал на красный свет со скоростью 125 км/ч и попал в аварию со смертельным исходом.