Трамвай сошел с рельсов в Милане, есть погибший: подробности

В Милане трамвай сошел с рельсов, погиб один человек, пострадали не менее 20, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Об инциденте сообщает газета La Repubblica.
При повороте дороги трамвай на огромной скорости сошел с рельсов и протаранил стену дома, попутно подмяв под себя несколько автомобилей на проезжей части. В результате погиб один человек, не менее 20 пострадали. На месте аварии работают спасатели и машины скорой помощи.
Оперативные службы приехали на место происшествия. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Следователи выяснят причины случившегося.
