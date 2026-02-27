Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ после завершения конфликта

— Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций. И я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине — прим. «ВМ») завершилось быстро, — подчеркнул глава Белого дома в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.