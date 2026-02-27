Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ после завершения конфликта

США хотят отменить санкции в отношении России после урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 27 февраля, заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций. И я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине — прим. «ВМ») завершилось быстро, — подчеркнул глава Белого дома в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.
Так Трамп прокомментировал их просьбу уточнить, стремится ли он к отмене санкционных ограничений против Москвы и расширению ее торгово-экономических связей с Вашингтоном, передает ТАСС.
25 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса стороны обсуждают «много креативных идей». Дипломат отметил, что предложения представителей Москвы, Киева и Вашингтона выглядят реалистичными и разумными.
Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что российская сторона на переговорах по завершению украинского конфликта в Женеве показала «определенную умеренность и настоящую коммуникацию».