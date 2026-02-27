Жесткий ответ Украине за ракеты «Фламинго»: главная новость СВО 27 февраля

Режим ракетной опасности 27 февраля был введен в 12 российских регионах. В Чувашии силы ПВО предотвратили попытку ракетной атаки. Как сообщается, вторая ракета изменила траекторию и также была ликвидирована.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов оценил главную новость СВО от 27 февраля и рассказал, какие ракеты использовал противники кто стоит за атаками.
Собеседник издания объяснил, что в сторону РФ из Украины летели «Фламинго».
«Европейцы решили сделать европейский Tomahawk, взяв за основу британскую ракету FP-5 и выдав ее за, якобы, украинскую ракету “Фламинго”. Она имеет дальность полета 3000 километров. Топливо для неё изготавливают в Дании, электроника, система наведения и ориентации, вся немецкая, корпус изготавливается из композитных материалов, которые приходят из Великобритании, Франции. Эта европейская “сборная солянка” выдана за украинскую суперразработку», — рассказал он.
По его словам, «Фламинго» имеет достаточно большие размеры, но поскольку летит на высоте от 40 метров и выше, то является малозаметной. При этом её можно обнаружить и сбить большинством установок наших зенитно-ракетных систем.
Для запуска «Фламинго» достаточно примитивной пусковой установки с помощью порохового ускорителя, а затем уже включается непосредственно двигатель.
Собеседник издания обратил внимание на то, как «Фламинго» получает полетное задание.
«Полётное задание выглядит как цифровая карта маршрута, которую можно получить только со спутника. Не так давно президент Франции Макрон выступил с заявлением и сказал, что 75% разведывательной информации теперь Украина получает от Франции. Частично что-то ещё поставляет Великобритания. Скорее всего, данные для полетного задания “Фламинго” поступают непосредственно от французских военных, которые сами участвуют в работе по закладке этих маршрутов непосредственно в память ракеты», — резюмировал он.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ответ на ракетную угрозу будет жестким. Атака будет по по объектам оборонно-промышленного комплекса, которые будут просто стёрты.