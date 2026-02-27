Ричмонд
Синоптик Шувалов рассказал о волнах похолодания в Москве в марте

В Москве в марте ожидаются две волны понижения температуры воздуха: с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Единственное, я хочу сказать, что все-таки возвраты холодов будут. Первый из них будет 4−6 марта, а затем 7−8-го числа опять потепление до положительных значений, а 9 и 10 (марта — прим. «ВМ») — вторая волна холода, — пояснил специалист.

Шувалов добавил, что предстоящий март будет наполовину зимним и наполовину весенним месяцем, а потепление и положительная аномалия температуры станут скорее исключением, чем правилом, передает РИА Новости.

После рекордных снегопадов в Москве начнется оттепель, из-за которой выпавший снег начнет таять, и в период с 28 февраля по 2 марта на некоторых улицах города могут появиться подтопления. Метеорологи предупредили, что на столицу могут обрушиться осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, текущие погодные условия способствуют образованию гололеда и ледяного дождя.