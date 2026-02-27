Синоптик Шувалов рассказал о волнах похолодания в Москве в марте

После рекордных снегопадов в Москве начнется оттепель, из-за которой выпавший снег начнет таять, и в период с 28 февраля по 2 марта на некоторых улицах города могут появиться подтопления. Метеорологи предупредили, что на столицу могут обрушиться осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, текущие погодные условия способствуют образованию гололеда и ледяного дождя.