Тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннесса, нашли в Каспийском море

До этого скончался еще один рекордсмен. Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году как самый полный человек на планете, умер в конце декабря в возрасте 41 года. По информации его лечащего врача, в последние дни здоровье Франко резко ухудшилось из-за инфекции почек с системными осложнениями. В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире с весом 595 килограммов.