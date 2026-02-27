Тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннесса, нашли в Каспийском море

Тело азербайджанца Алескера Гасанзаде, включенного в Книгу рекордов Гиннесса, нашли в Каспийском море. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщило азербайджанское агентство АПА.
— В море найдено тело жителя Лянкяранского района Алескера Гасанзаде, включенного в Книгу рекордов Гиннесса. Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В семилетнем возрасте он, будучи в России, обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине, — говорится в публикации.
По данным агентства, Гасанзаде был первым в мире ребенком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Обстоятельства смерти мужчины не уточняются.
До этого скончался еще один рекордсмен. Мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году как самый полный человек на планете, умер в конце декабря в возрасте 41 года. По информации его лечащего врача, в последние дни здоровье Франко резко ухудшилось из-за инфекции почек с системными осложнениями. В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек в мире с весом 595 килограммов.