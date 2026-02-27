В ГУ МВД по Ростовской области сменился начальник по борьбе с киберпреступностью

Сергей Погодин — уроженец Таганрога, выпускник ЮФУ. Службу в органах начал в 2012 году в уголовном розыске. На протяжении десяти лет работал в уголовном розыске, также боролся с организованной преступностью. С 2022 года работает в структуре УБК, возглавлял одно из подразделений. За успехи в службе награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе 3 степени».