В ГУ МВД по Ростовской области сменился начальник по борьбе с киберпреступностью

Подполковник полиции Сергей Погодин возглавил управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Ростовской области. Нового руководителя личному составу представил начальник донского главка, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба ведомства.
Сергей Погодин — уроженец Таганрога, выпускник ЮФУ. Службу в органах начал в 2012 году в уголовном розыске. На протяжении десяти лет работал в уголовном розыске, также боролся с организованной преступностью. С 2022 года работает в структуре УБК, возглавлял одно из подразделений. За успехи в службе награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе 3 степени».
Назначение состоялось на фоне приоритетной задачи МВД по борьбе с IT-преступлениями: в 2025 году в регионе зарегистрировали более 13 тысяч таких случаев. Александр Речицкий поставил перед подразделением задачи по раскрытию и профилактике киберпреступлений.
— Сегодня УБК — эжто категория интеллектуалов среди сыщиков, которые обладают специальными познаниями. Сотрудники УБК должны быть на передовой и готовы к любым вызовам, — отметил Александр Речицкий.
Особое внимание глава донского МВД поручил уделить предотвращению мошеннических схем с вовлечением несовершеннолетних. Генерал-лейтенант выразил уверенность, что новый начальник справится с поставленными задачами.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.