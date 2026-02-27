Доцент Гордон Смит: сравнение себя с другими усиливает страх одиночества

Не рекомендуется сравнивать свою личную жизнь с опытом окружающих. Это позволит справиться со страхом одиночества, сообщила дала доцент кафедры этики Университета Южной Калифорнии Элеанор Гордон-Смит, сообщает The Guardian.
За советом к специалисту обратилась женщина старше 30 лет, которая переживает, что упустила шанс на любовь и семью. Она призналась, что прошлые неудачные отношения усилили ее неуверенность и ощущение, что будущее, о котором она мечтала, недостижимо.
Гордон-Смит рекомендовала изменить фокус внимания и принять неопределенность вместо того, чтобы оценивать шансы встретить любовь. Если сосредоточиться на возможностях, а не на вероятностях, человек остается открытым для любви, когда она придет, объяснила эксперт.
По ее мнению, сравнение с другими только усиливает страх одиночества. Умение жить полноценной и насыщенной жизнью независимо от наличия партнера помогает уменьшить тревогу.
Гордон-Смит подчеркнула, что любовь и отношения могут прийти в любом возрасте, поэтому важно поддерживать надежду, а не зацикливаться на страхе.
