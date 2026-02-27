Группа туристов пропала в Пермском крае, возбуждено уголовное дело

Жена одного из пропавших мужчин рассказала агентству Ura.ru, что все участники группы являются опытными туристами, среди них есть профессиональные водители снегоходов. Они уже несколько раз катались в этом районе, а в этот раз отправились на Кваркуш, чтобы отметить День защитника Отечества. Она также добавила, что группа хотела переночевать в той самой избе, после чего вернуться обратно. Регистрироваться в МЧС они не стали, «так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».