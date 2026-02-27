Ричмонд
По ночам пока ещё морозно: Синоптики рассказали, каким будет в Молдове последний день зимы

Какой будет погода в Молдове в субботу, 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем до +7. Максимальные порывы ветра — 17 км/час. Вероятность дождя — минимальная. Облачность — 18%. Можно планировать прогулки. Ночью — до −2 градусов.

В прошлом году в столице 28 февраля днем было +6, ночью около 0.

На юге Молдовы днем + 9, ночью — минус 2. Переменная облачность. Ветер слабый.

На севере страны днем +5, ночью до минус 6. Скорость ветра — 9 км/час.

В первый день весны синоптики обещают до + 15 градусов, правда, пока только на юге.

