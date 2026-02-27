«Не до песен ни мне, ни стране»: Киркоров сделал важное заявление перед возвращением на сцену

Напомним, в апреле прошлого года Филипп Киркоров получил ожоги руки на концерте из-за неудачного срабатывания пиротехники. Он отработал концерт до конца, несмотря на травму, правда, после этого сделал паузу. Причем сам артист перерыв в гастролях никак не связывает с этим инцидентом на сцене, говоря о том, что журналисты придумали много лишнего, рана не так страшна.