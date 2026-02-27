«Не до песен ни мне, ни стране»: Киркоров сделал важное заявление перед возвращением на сцену

Народный артист России Филипп Киркоров заявил о желании снова вернуться на сцену после долгого перерыва. Перед этим артист сделал важное заявление. Оказалось, что ранее он не испытывал желания выступать.
«Было не до песен ни мне, ни стране», — рассказал он журналистам перед началом своего концерта в центре Live Arena в Москве.
Певец вернулся к творчеству, почувствовав надежду на мир. Он подчеркнул, что до этого момента не испытывал вдохновения, именно поэтому брал паузу.
Напомним, в апреле прошлого года Филипп Киркоров получил ожоги руки на концерте из-за неудачного срабатывания пиротехники. Он отработал концерт до конца, несмотря на травму, правда, после этого сделал паузу. Причем сам артист перерыв в гастролях никак не связывает с этим инцидентом на сцене, говоря о том, что журналисты придумали много лишнего, рана не так страшна.