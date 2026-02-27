Два человека погибли при сходе травмая с рельсов в Милане

В итальянском Милане поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли два человека и пострадали по меньшей мере 40. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщила газета Corriere della Sera.
По данным журналистов, несколько человек попали под колеса транспортного средства. Неизвестно, привело ли к сходу с рельсов резкое торможение, которое пришлось использовать сотрудникам из-за переходящих пути людей. После схода с рельсов трамвай врезался в здание.
На месте случившегося работают спасатели, также прибыли машины скорой помощи.
23 января трамвай сошел с рельсов около остановки общественного транспорта «Ростокинский проезд» в Москве. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал. Из-за схода транспорта с рельсов задержались трамваи № 11 и 25, позднее движение ввели в график.
1 февраля на участке между Оричами и Шалеговом в Кировской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В связи с аварией движение на перегоне остановили, а на место происшествия направили восстановительные составы.