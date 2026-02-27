Ричмонд
Поиски ребенка в Брянске из-за непогоды будут вести только профессионалы

Поиски провалившегося под лед на реке Десне в Брянске ребенка с 28 февраля будут проводить только профессиональные спасатели.

Источник: Аргументы и факты

Поиски провалившегося под лед на реке Десне в Брянске ребенка с 28 февраля будут проводить только профессиональные спасатели. Данное изменение протокола работ связано с осложнившимися погодными условиями, информирует пресс-служба брянского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сигнал о том, что под лед провалились двое детей, поступил в службу спасения 20 января от свидетеля происшествия. Одного из несовершеннолетних удалось обнаружить 8 февраля. Поиски второго мальчика ведутся уже более месяца, 38 дней.

«Дальнейшие мероприятия будут проводиться силами профессиональных спасателей МЧС, обладающих необходимым снаряжением и квалификацией для работы в опасных условиях, а также специалистами водного направления ДПСО “ЛизаАлерт” и водолазами АНО ДПО “Общество за безопасность” Санкт-Петербург», — указано в официальном заявлении.

Как пояснили в пресс-службе, согласно распоряжению городских властей, с указанной даты выход на ледяной покров рек полностью запрещен ввиду погодных условий. Это решение принято в связи с возникновением реальной опасности для жизни людей.