Макеты пистолетов Макарова и гранат закупили для школ Ростова

Школы Ростовской области обеспечат наглядными пособиями для уроков по начальной военной подготовке. Также для учеников закупят макеты пистолетов Макарова 9-го калибра. Об этом сообщает «Город N».
Ранее донской минобр провел поиск поставщика 743 копий за 27,6 млн рублей. Планировали платить по 37,2 тысячи рублей за штуку, но в итоге вышло дешевле — по 34,4 тысячи рублей. Теперь наглядные пособия должны передать в школы. Цель закупки — «достижение результатов регионального проекта “Все лучшее детям” национального проекта “Молодежь и дети”.
Заказчик требует, чтобы макеты по форме и весу соответствовали реальным моделям. Механизм должен повторять работу ПМ. Каждый учебный пистолет комплектуется макетом магазина.
Кроме пистолетов Макарова в донские школы поступят макеты боевых гранат: ручных наступательных, ручных противопехотных оборонительных ударно-дистанционных, противопехотных осколочных дистанционного действия и ручных осколочных.
Среди оборудования и наглядных пособий — наборы муляжей для обучения основам первой помощи.
