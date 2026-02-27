Макеты пистолетов Макарова и гранат закупили для школ Ростова

Ранее донской минобр провел поиск поставщика 743 копий за 27,6 млн рублей. Планировали платить по 37,2 тысячи рублей за штуку, но в итоге вышло дешевле — по 34,4 тысячи рублей. Теперь наглядные пособия должны передать в школы. Цель закупки — «достижение результатов регионального проекта “Все лучшее детям” национального проекта “Молодежь и дети”.