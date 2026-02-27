Психотерапевт Нолан объяснила, на что может указывать сон в «позе фламинго»

Психолог по проблемам сна Джейд Ву отметила, что сама по себе эта поза не всегда указывает на серьезные проблемы, часто людям просто комфортно в таком положении. Однако специалисты призвали обращать внимание на необычные позы во сне, если они вызывают онемение, боль или подергивание конечностей. Эти симптомы могут быть признаком мышечного напряжения, дисбаланса или необходимости скорректировать спальное место, поменять подушку или матрас.