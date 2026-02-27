«Это Хиллари в парике»: Кирилл Дмитриев высмеял заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна

Накануне показания после череды отказов всё же дала Хиллари Клинтон. Она утверждала, что якобы не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Следом за ней к даче показаний в закрытом формате в американском конгрессе приступил ее супруг — Билл Клинтон. Он придерживается аналогичной линии — всё отрицает.