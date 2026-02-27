«Это Хиллари в парике»: Кирилл Дмитриев высмеял заявления Билла Клинтона по файлам Эпштейна

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал слова бывшего президента США Билла Клинтона по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Накануне Минюст в рамках публикации материалов по делу Эпштейна обнародовал снимки Билла Клинтона, где он красуется с молодыми девушками. Сам бывший глава Белого дома при этом заявил, что якобы ничего не видел и вообще ничего плохого не делал.
«На самом деле, это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемненном снимке», — пошутил Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав пост на английском языке.
Накануне показания после череды отказов всё же дала Хиллари Клинтон. Она утверждала, что якобы не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Следом за ней к даче показаний в закрытом формате в американском конгрессе приступил ее супруг — Билл Клинтон. Он придерживается аналогичной линии — всё отрицает.
Напомним, в МИД РФ прокомментировали скандал в США с файлами Эпштейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что изучение материалов вызывает тошнотворную реакцию.