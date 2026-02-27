Ричмонд
Трамп заявил, что США могут «по-дружески» захватить Кубу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он допускает захват Кубы. При этом глава государства счел такой захват «дружественным».

— Возможно, мы совершим дружественный захват Кубы, — сказал глава Белого дома.

Президент США заявил, что «по Кубе работает» госсекретарь Марко Рубио, передает Bloomberg.

25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате получил ранения командир кубинского судна.

После вторжения катера задержали десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Установлено, что задержанные пытались проникнуть на территорию Кубы в террористических целях.

15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный президентом США Дональдом Трампом. Корабль отследили на пути от Карибского моря до Индийского океана, после чего перехватили. В ведомстве подчеркнули, что эта операция американских войск демонстрирует способность Вашингтона предотвращать нарушения в международных водах.

