Трамп заявил, что США могут «по-дружески» захватить Кубу

15 февраля американские военные захватили танкер Veronica III, на борту которого находилась иранская нефть. В Пентагоне отметили, что судно пыталось обойти карантин, установленный президентом США Дональдом Трампом. Корабль отследили на пути от Карибского моря до Индийского океана, после чего перехватили. В ведомстве подчеркнули, что эта операция американских войск демонстрирует способность Вашингтона предотвращать нарушения в международных водах.