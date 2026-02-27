Ричмонд
Как правильно организовать рабочее место: советы невролога

Делать перерывы и разминку при работе за ПК следует каждые полчаса.

Источник: Комсомольская правда

Неправильное положение тела во время работы за компьютером может привести к болям в спине и шее. Как организовать рабочее место, чтобы избежать негативных последствий, сообщил в беседе с «РИАМО» невролог-реабилитолог Дмитрий Макаров.

«Стул необходимо подбирать с регулировкой высоты и поддержкой поясницы. Ноги должны полностью стоять на полу, можно использовать специальную подставку. Высота стола должна позволять класть локти на столешницу, не приподнимая и не опуская плечи», — перечислил доктор.

Эксперт также посоветовал каждые полчаса устраивать короткий отдых — пройтись, сделать наклоны и вращения головой, выполнить круговые движения плечами.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что для работа за компьютером необходимо продумать рабочее место. Здесь понадобятся настольная урна, подставка для ног, USB-хаб, два органайзера — для канцелярии и бумаг, а также лампа.