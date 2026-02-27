Психолог объяснила положительное влияние кошек на здоровье человека

Ранее Life.ru рассказал, что кошки не обладают мистическим даром предвидения, но их невероятно острые органы чувств позволяют улавливать малейшие изменения в окружающем мире и состоянии хозяина. Обоняние и слух кошки развиты настолько, что она может различить малейшие колебания гормонального фона или изменения в ритме дыхания, предшествующие болезни.