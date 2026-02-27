Психолог объяснила положительное влияние кошек на здоровье человека

Если собака — друг человека, то кошка — настоящий доктор! Взаимодействие с этими пушистыми питомцами способно снизить уровень тревоги и даже нормализовать давление, об этом в беседе с «РИАМО» заявила психолог Алена Иванова.
— Когда мы гладим кошку, в мозге активно вырабатывается окситоцин — гормон привязанности и доверия, при этом резко снижается уровень кортизола, гормона стресса. Кошачье мурлыканье происходит в диапазоне частот от 20 до 150 герц, который признан оптимальным фоном для купирования тревожных состояний и снижения артериального давления, — объяснила эксперт.
Психолог добавила, что, таким образом, присутствие кошки рядом — это ежедневный и очень действенный сеанс психотерапии, который восстанавливает внутренний ресурс человека.
Ранее Life.ru рассказал, что кошки не обладают мистическим даром предвидения, но их невероятно острые органы чувств позволяют улавливать малейшие изменения в окружающем мире и состоянии хозяина. Обоняние и слух кошки развиты настолько, что она может различить малейшие колебания гормонального фона или изменения в ритме дыхания, предшествующие болезни.