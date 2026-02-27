Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО

25 декабря 2025 года российские войска ликвидировали группу спецбатальона «Шквал» при попытке их проникновения в Купянск. Она направлялась на разведку и поиск точек для ввода тяжелой украинской техники в город, но диверсантов быстро выявили с помощью тепловизора, после чего уничтожили точным ударом.