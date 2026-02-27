В зоне проведения специальной военной операции на Украине российские бойцы уничтожили снайпершу Ангелину Васильченко из Луганска, которая воевала на стороне Вооруженных сил Украины. Она приобрела известность после участия в фильме об «украинских амазонках». Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил канал Military Theme Z.
— На Украине нашими бойцами ликвидирована вэсэушница-снайперша Ангелина Васильченко, — говорится в публикации.
Снайперша воевала в составе ВСУ с 2021 года. Ее похороны прошли в селе Чумаки Днепропетровской области, передает Telegram-канал.
6 января Министерство обороны России сообщило, что российский военнослужащий Марсель Галиулин при зачистке одного из сел в Донецкой Народной Республике уничтожил с помощью дронов до 45 украинских боевиков и 3 единицы боевой техники.
25 декабря 2025 года российские войска ликвидировали группу спецбатальона «Шквал» при попытке их проникновения в Купянск. Она направлялась на разведку и поиск точек для ввода тяжелой украинской техники в город, но диверсантов быстро выявили с помощью тепловизора, после чего уничтожили точным ударом.