Врач рассказала о неочевидных последствиях искривления носовой перегородки

Врач-отоларинголог Лукань: искривление носовой перегородки отразится на слухе.

Источник: Комсомольская правда

Искривление носовой перегородки — серьезная проблема, которая может вызывать проблемы с дыханием. Если не лечить состояние, то нарушения могут затронуть и органы слуха, об этом рассказала изданию «РИАМО» врач-отоларинголог Наталья Лукань.

— Лор-органы анатомически и функционально взаимосвязаны, поэтому нарушения в полости носа могут приводить к заболеваниям уха. Вреди них — тубоотиты, отиты и необратимое изменение слизистой оболочки среднего уха, — объяснила медик.

Медик уточнила, что решить проблему искривления поможет операция по устранению деформации. Временное облегчение могут дать увлажнение воздуха, солевые назальные спреи и дыхательная гимнастика.

Тем временем RT предупредил, что среди последствий невылеченного искривления носовой перегородки — развитие хронического синусита, а также зависимость от сосудосуживающих препаратов и даже формирование токсического ринита.