Николай Чубучный назначен на пост начальника ГУ МЧС России по Ростовской области

Начальником главного управления МЧС России по Ростовской области назначили полковника внутренней службы Николая Чубучного. Кадровое решение ранее утвердил президент России Владимир Путин.
Нового руководителя коллективу ведомства представил глава МЧС России Александр Куренков.
— Это абсолютно выверенный мною и просчитанный шаг. Принимаю только открытую и честную работу, общими усилиями мы реализуем стоящие перед нашим министерством задачи, — сказал Александр Куренков.
Министр также ответил на вопросы сотрудников о социальной защищенности и материально-техническом обеспечении.
В этот же день глава федерального ведомства провел встречу с губернатором Юрием Слюсарем, официально представив ему нового руководителя регионального управления МЧС. В рамках беседы обсудили подготовку к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.
Александр Куренков подчеркнул готовность ведомства к сотрудничеству и попросил о поддержке нового начальника. Губернатор, в свою очередь, отметил высокий уровень взаимодействия с территориальным управлением МЧС.
