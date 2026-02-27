Трамп рассказал о разговоре с Путиным по телефону

26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.