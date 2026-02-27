В России поддержали запрет рекламы фастфуда во время Великого поста

В России необходимо запретить рекламу фастфуда во время, пока в стране проходит Великий пост. С таким призывом выступил общественный деятель и политтехнолог Алексей Ярошенко.
Эксперт уверен, что такие ролики в период Великого поста противоречит традиционным ценностям.
— Предлагаю запретить на время православного поста рекламу фастфуда по телевизору. Каждая третья реклама — бургеры и вредная еда. Ее навязывают людям, когда идет Великий пост, — возмутился Ярошенко.
Также он призывал ограничить работу точек, продающих алкоголь и сигареты, до двух часов в день по аналогии с ограничениями, которые ввела Вологодская область.
Ярошенко считает, что сейчас традиционные ценности, хоть и декларируются в стране, реальные инструменты их закрепления отсутствуют. Общественника возмутило, что даже во время Великого поста «все соблазны» рекламируются и остаются в свободном доступе. Эксперт считает, что это нарушает православные нормы, передает «Абзац».
Протоиерей Максим Козлов напомнил о главных запретах Великого поста. В свою очередь гастроэнтеролог Инна Мазько сообщила, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется соблюдать пост.