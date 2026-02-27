В России поддержали запрет рекламы фастфуда во время Великого поста

Ярошенко считает, что сейчас традиционные ценности, хоть и декларируются в стране, реальные инструменты их закрепления отсутствуют. Общественника возмутило, что даже во время Великого поста «все соблазны» рекламируются и остаются в свободном доступе. Эксперт считает, что это нарушает православные нормы, передает «Абзац».