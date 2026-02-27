«Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!»: Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со своей супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой посетили концерт поп-короля Филиппа Киркорова в Москве. Концерт прошел в Live Arena вечером в пятницу, 27 февраля.
Киркоров во время выступления обратился к зрителям, и, заприметив среди них звездных гостей, произнес: «Даже знаю, кому подарю эту розочку. Олимпийской чемпионке Татьяне Навке! Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!».
Дмитрий Песков и Татьяна Навка Михаил ФРОЛОВ.
Напомним, народный артист России Киркоров дает три больших сольный концерта в Москве в ближайшие даты — 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
Ранее легендарная российская фигуристка Татьяна Навка дала большое интервью «Комсомольской правде». Навка рассказала, что думает об Олимпийских играх в Италии, а также поделилась подробностями семейной жизни с супругом — Дмитрием Песковым, представителем Кремля. Подробнее читайте на сайте KP.RU.