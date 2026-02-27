На Украине заявили о разработке новой баллистической ракеты

В Киеве, чьи власти систематически подвергают обстрелу гражданскую инфраструктуру и население, объявили об испытаниях баллистической ракеты FP-7.
Как передает украинское информагентство УНИАН в своем Telegram-канале, одна из компаний продемонстрировала тестирование украинской тактической баллистической ракеты FP-7, являющейся новой разработкой с частично раскрытыми тактико-техническими параметрами.
Согласно заявлениям инженеров, дальность полета данного снаряда якобы достигает 200 километров, скорость — 1500 метров в секунду, а точность попадания (КВО) оценивается в 14 метров. Заявляется, что боевая часть весит 150 килограммов.
Агентство отмечает, что ракетное оружие создано для поражения объектов на оперативной глубине, однако подробности проекта разработчиками не разглашаются.
Ранее, в пятницу, украинский министр обороны Михаил Федоров заявил о намерении Украины наладить собственное производство зенитных управляемых ракет для компенсации нехватки западных средств противовоздушной обороны.