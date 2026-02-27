Тутберидзе: Судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде-2026

20 февраля Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026, набрав 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ. В произвольном прокате она недокрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении, но при этом справилась с остальными элементами. Позднее фигуристка призналась, что результат ее расстроил. По словам Петросян, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.