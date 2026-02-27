Тутберидзе: Судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в пятницу, 27 февраля, заявила, что фигуристку Аделию Петросян щедро и хорошо судили на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
— Ее очень хорошо судили, она впервые получила четвертый уровень дорожки в произвольной программе, у нас на соревнованиях она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Поэтому судили щедро. Вот для меня ничего не поменялось, — пояснила тренер.
Тутберидзе подчеркнула, что если Петросян сделала бы четверной тулуп в произвольной программе, то она математически могла бы подняться на третье место, передает РБК.
20 февраля Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026, набрав 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ. В произвольном прокате она недокрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении, но при этом справилась с остальными элементами. Позднее фигуристка призналась, что результат ее расстроил. По словам Петросян, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.