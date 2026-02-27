Репетитор раскрыл секрет эффективной подготовки к ЕГЭ

Совсем скоро выпускникам предстоит сдавать экзамены, от которых зависит поступление в вузы и дальнейшее обучение. При этом, часто школьники и их родители уверены — бесконечное заучивание информации поможет сдать ЕГЭ на «отлично». Так ли это, рассказал в беседе с «РИАМО» репетитор Андрей Еремин.
— Мозг не усваивает информацию после полутора часов непрерывной зубрежки, поэтому чередуйте предметы и делайте паузы. Обязательно встраивайте в график полноценный выходной день, когда об экзаменах запрещено даже вспоминать, — советует специалист.
Эксперт призвал не учить предмет целиком, а прицельно отрабатывать задания, которые принесут максимум баллов при минимальных затратах времени. При этом стоит помнить, что эффективная учеба возможна только из состояния спокойствия, напомнил репетитор.
