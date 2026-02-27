Ричмонд
«Я разговаривал с Путиным»: Трамп сделал заявление о беседе с президентом РФ

Трамп рассказал, что разговаривал с Путиным, не указав дату.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно беседы с главой России Владимиром Путиным. Правда, глава Белого дома не указал дату.

«Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы этот конфликт уже закончился», — резюмировал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.

Напомним, переговоры России, США и Украины в Женеве 17−18 февраля завершились прогрессом. Помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новую встречу. Однако переговоры по Украине были без участия глав государств.

До этого в Кремле подчеркнули, что в ближайшее время не запланирован телефонный переговор Путина и Трампа. Однако при необходимости эта беседа будет организована очень быстро. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что разговор лидеров государств проходит в дружеской манере.

