«Я разговаривал с Путиным»: Трамп сделал заявление о беседе с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно беседы с главой России Владимиром Путиным. Правда, глава Белого дома не указал дату.
«Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы этот конфликт уже закончился», — резюмировал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.
Напомним, переговоры России, США и Украины в Женеве 17−18 февраля завершились прогрессом. Помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новую встречу. Однако переговоры по Украине были без участия глав государств.
До этого в Кремле подчеркнули, что в ближайшее время не запланирован телефонный переговор Путина и Трампа. Однако при необходимости эта беседа будет организована очень быстро. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что разговор лидеров государств проходит в дружеской манере.